Pornographie juvénile: le comédien Paul Cagelet plaide coupable

Tristan Péloquin

Le comédien Paul Cagelet fera au minimum un an de prison après avoir plaidé coupable ce matin à deux accusations de possession et de consommation de pornographie juvénile. Les policiers ont trouvé chez lui plus de 38 000 photos et vidéo compromettantes sur des DVD et des disques durs, mais il demeurera en liberté jusqu'à ce qu'un rapport présententiel et psychosexuel soit réalisé.