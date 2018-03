Les autorités tentent de «sortir la tête haute», dit Adil Charkaoui

Le directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence voit les choses autrement. Herman Deparice-Okomba entend régulièrement parler du centre islamique Assahaba et de son président, M. Charkaoui, dans le cadre de son travail. Il soulève plusieurs questions sur leur rôle dans la radicalisation de certains jeunes.

«Plusieurs situations en lien avec ce lieu ont pu nous être rapportées. Il est important de souligner que ce lieu n'est qu'une des pièces du puzzle dans la radicalisation d'un certain nombre de jeunes. Il a donc une importance, comme d'autres milieux en ligne ou hors ligne qui peuvent être des dénominateurs communs en matière de radicalisation», dit-il.

«En tant que citoyen, on est en droit de se poser des questions sur la responsabilité de M. Charkaoui dans un certain nombre de situations qui ont été rapportées au cours des derniers mois. Quand on est une figure publique, en particulier auprès des jeunes, on a une responsabilité éthique et morale dans le discours et les propos qu'on peut tenir.»

«Ne pas se soucier de l'impact de notre discours ou des effets que nos mots peuvent avoir auprès de certains jeunes ou d'individus plus fragiles, c'est un problème».

Sans commenter directement les motifs qui ont pu pousser les autorités à interdire à Mme Djermane et à M. Jamali de fréquenter le centre islamique, M. Deparice-Okomba note que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Couronne «ont peut-être des éléments qui indiquent une crainte vis-à-vis de cet endroit et de l'influence négative qu'il pourrait avoir sur les conditions de réinsertion» du jeune couple.

Des noms connus

Les noms du centre Assahaba et de son président ont fait surface à trois reprises lors du procès Djermane-Jamali. C'était la première fois que la GRC admettait publiquement que la mosquée et M. Charkaoui étaient dans sa ligne de mire.

Dans le cadre de son témoignage à la cour, l'analyste aux renseignements de la criminalité de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) Geneviève Coulombe a d'abord déclaré que «ce centre [était] un dénominateur commun dans plusieurs dossiers» liés à la sécurité nationale. Quelques jours plus tard, elle affirmait que le nom de M. Charkaoui «[revenait] souvent dans les dossiers».

Et voilà que mardi, la Couronne fédérale a fait interdire aux deux acquittés de fréquenter l'endroit. Pourquoi? Dans la foulée du verdict, la procureure fédérale spécialiste des dossiers de terrorisme, Me Lyne Décarie, a refusé de le dire.

«C'est une décision. Une suggestion qui a été faite. La défense a accepté cette décision, mais je ne veux pas en parler plus amplement.»