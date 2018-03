Le chef de gang Jean-Philippe Célestin condamné à près de six ans

Le chef de gang Jean-Philippe Célestin, détenu depuis son arrestation en mars 2015 dans le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants qui opérait au centre-ville de Montréal, a été condamné à 69 mois et demi ce matin. Le juge Pierre Labrie de la Cour supérieure a entériné une suggestion commune de la poursuite et de la défense.

Mais en soustrayant la période de détention préventive, qui est calculée en temps et demi, il reste à Célestin 21 mois de prison à purger.

En juin dernier, Célestin, 37 ans, a plaidé coupable à cinq chefs de gangstérisme, complot, possession de cocaïne dans un but de trafic, trafic de cocaïne et complot pour trafic d'argent.

Lui et plusieurs individus avaient été arrêtés à la suite d'une enquête baptisée Novas, menée par les enquêteurs de l'ancienne escouade des stupéfiants de la région nord du SPVM et visant un réseau de trafiquants -dont Célestin était le chef- et qui aurait écoulé jusqu'à quatre onces de cocaïne par semaine.

Durant son enquête sur remise en liberté, un enquêteur avait raconté que les membres du réseau, qui faisaient partie d'un groupe appelé les K-Crew, avaient un chiffre d'affaires de plus de 1,2 million par année. Il a aussi dit qu'ils préparaient la drogue dans une chambre d'hôtel qu'ils louaient à long terme, à 60 000 $ par année, qu'ils se réunissaient dans un bar du centre-ville qu'ils appelaient « le bureau » et enfin, qu'ils appelaient leur organisation « la compagnie » sur l'écoute électronique.

Célestin a quelques antécédents criminels. Il a déjà été condamné à deux ans de pénitencier pour une affaire de complot et de trafic de cocaïne datant de 2010 et a reçu une autre sentence de cinq mois pour une affaire de voies de fait survenue en 2012.

