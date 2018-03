Nouveau procès pour Adèle Sorella, accusée du meurtre de ses filles

Quatre ans après avoir été reconnue coupable des meurtres prémédités de ses filles de 8 et 9 ans dans des circonstances mystérieuses, Adèle Sorella aura finalement droit à un second procès, a décidé lundi la Cour d'appel du Québec. La juge du procès a commis de multiples erreurs de droit, principalement pendant ses directives au jury, selon le plus haut tribunal de la province.