Un homme accusé d'avoir tué sa mère et sa grand-mère

Christian Pépin a été accusé lundi des meurtres prémédités de sa mère et de sa grand-mère. L'homme de 35 ans aurait poignardé à mort Diane Champagne, 55 ans, et Paulette Robidoux, 75 ans, dans la nuit de samedi à dimanche dans un appartement du quartier Tétreaultville, dans l'est de Montréal.