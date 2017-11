Affaire Yatim: la Couronne veut révoquer la libération de l'agent Forcillo

L'agent James Forcillo a été condamné à six ans de prison pour avoir tué Sammy Yatim en 2013, mais a été libéré sous caution après avoir porté son inculpation en appel.

Mercredi, Forcillo a été arrêté et accusé de ne pas avoir respecté les conditions de sa mise en liberté.

Le policier a brièvement comparu, vendredi, devant un tribunal du nord de Toronto. Durant l'audience, la Couronne a demandé à la Cour d'appel de révoquer la libération sous caution de l'agent.

Un procureur a indiqué que la Couronne attendait de voir si cette demande serait acceptée avant d'aller de l'avant avec l'accusation d'avoir manqué à une ordonnance d'engagement déposée contre James Forcillo en lien avec la violation de ses conditions de mise en liberté.

Forcillo demeurera incarcéré jusqu'à sa prochaine comparution, qui doit avoir lieu le 30 novembre.

Le policier avait été déclaré coupable l'an dernier de tentative de meurtre, mais avait été acquitté de l'accusation la plus grave de meurtre au second degré pour avoir fait feu à plusieurs reprises sur Sammy Yatim, âgé de 18 ans.

Il a écopé d'une peine d'emprisonnement de six ans, soit un an de plus que le minimum obligatoire.

La mort du jeune Yatim avait provoqué un tollé et des manifestations après la diffusion sur le web d'une vidéo de l'événement.