Bertrand Charest: la défense demande de quatre à six ans de prison

L'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a vécu une vie «rangée» avec sa famille et ses enfants pendant des années sans commettre de nouvelles agressions, a fait valoir mardi son avocat lors des observations sur la peine. De plus, il était amoureux de ses victimes et son risque de récidive est «faible», voire «très faible», selon les experts.

C'est notamment pour ces raisons que Me Antonio Cabral demande à la Cour d'imposer une peine de quatre à six ans à son client, reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement neuf jeunes athlètes âgées entre 12 et 19 ans au moment des crimes commis entre mars 1992 et février 1998. Il a eu des relations sexuelles complètes avec quatre d'entre elles, dont une qu'il a incité à subir un avortement.

L'avocat de la défense a souligné que les relations sexuelles qu'avaient Bertrand Charest avec les jeunes skieuses sous son aile s'étaient produites dans un «contexte amoureux», bien souvent dans des hôtels et des camps d'entraînement de ski à l'étranger. Ainsi, cela doit pris en compte pour évaluer sa «culpabilité morale», selon Me Cabral.

«Ça vient excuser les gestes?», a lancé le juge Sylvain Lépine, sceptique. «Non, c'est inacceptable. Ça vient expliquer les gestes, pas les excuser», a répondu Me Cabral. «Quel message le tribunal enverrait à la population canadienne?», s'est indigné le juge.

Bertrand Charest est un «atout pour la société» et se trouve «sur le chemin de la réhabilitation» soutient Me Cabral. «Où voyez-vous une amorce de réhabilitation dans les rapports?», s'est questionné le juge. «M. Charest n'est pas fermé à la thérapie et reconnaît qu'il a des problèmes», a rétorqué Me Cabral.

La Couronne a réclamé la semaine dernière une peine d'emprisonnement de 12 ans pour l'ancien moniteur de ski. Selon la procureure de la Couronne Caroline Lafleur, Bertrand Charest est un homme narcissique qui nie toujours avoir besoin d'aide. Il considère que «ce n'est pas sa faute si les filles sont tombées en amour avec lui». La peine maximale est de 14 ans pour ces crimes.

En juin dernier, le juge Sylvain Lépine a reconnu coupable Bertrand Charest de 37 des 57 chefs d'accusation de crimes sexuels et d'abus de confiance portés contre lui. L'ex-entraîneur de ski est un «prédateur sexuel» qui cherchait à tout prix à assouvir son «plaisir sexuel» au détriment de ses jeunes athlètes mineures, selon le juge.

«L'accusé a agi comme un véritable prédateur tissant sa toile soigneusement pour y attirer des jeunes femmes, des adolescentes, et exercer sur elle un ascendant total. Sa recherche du plaisir sexuel n'avait aucune limite, alors qu'il était en position d'autorité sur ces jeunes espoirs canadiens du ski de compétition», avait dit le juge Lépine en juin dernier.