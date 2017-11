Corruption à Laval: Tony Accurso nie tout en bloc

D'entrée de jeu, son avocat Me Marc Labelle, lui a demandé s'il avait donné 300 000 $ à Frank Miniccuci, le président de Simard-Beaudry, pour remettre à l'ex-directeur de l'ingénierie de Laval, Claude Deguise et s'il avait remis 200 000 $ au collecteur de fonds de Gilles Vaillancourt, Marc Gendron. L'accusé a répondu non aux deux questions.

Il a également affirmé ne pas avoir participé à un système de ristournes, mais a admis en avoir entendu parler à deux reprises, en 1997 et en 2002, de la part de Claude Asselin, l'ex-directeur général de la ville qui était aussi un ami de longue date.

Les deux fois, il soutient avoir répondu qu'il n'était pas au courant et avoir interrogé Frank Miniccuci et son vis-à-vis chez Louisbourg Construction, Joe Molluso, à ce sujet. Les deux hommes lui auraient dit ignorer de quoi il s'agissait, a affirmé Accurso.

Après avoir répondu à ces questions, Tony Accurso a raconté l'histoire de sa vie, l'arrivée de son père au Canada en 1922, ses débuts modestes et la mise sur pied de son empire de construction.

Très détendu et souriant, l'homme d'affaires a même fait sourire le jury à quelques reprises, notamment lorsqu'il a été question de son séjour comme étudiant à la même école que le président américain Donald Trump - «ça ne veut pas dire que je pense pareil! » - la New York Military Academy.

Son témoignage se poursuivait jeudi après-midi.

Tony Accurso, qui a célébré son 66e anniversaire de naissance mercredi, fait face à cinq chefs d'accusation, soit fraude de plus de 5000 $, abus de confiance, corruption, complot afin de commettre des actes de corruption et complot afin de commettre des fraudes.

Il est le seul des 37 accusés arrêtés dans cette affaire en 2013 qui a choisi de se défendre devant les tribunaux. Parmi les autres, 27 ont plaidé coupables, dont Gilles Vaillancourt qui a été condamné à six ans de pénitencier. Trois sont décédés, alors que sept accusés ont bénéficié d'un arrêt de procédures en raison de délais déraisonnables.

Toute l'affaire porte sur un système d'octroi de contrats préarrangés et distribués entre un petit groupe d'entrepreneurs en échange de ristournes remises à des membres de l'administration Vaillancourt.