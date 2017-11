Les victimes de Bertrand Charest parlent de leurs séquelles

C'est ce qui ressort des témoignages que des victimes de Bertrand Charest ont livrés, mardi, devant la Cour du Québec, dans le cadre des représentations sur la peine à imposer à l'ex-entraîneur de ski. Au terme de son procès, il y a quelques mois, M. Charest, 52 ans, a été déclaré coupable de crimes à caractères sexuels, à l'endroit de neuf jeunes filles qu'il a entraînées au ski de compétition, dans les années 90. Elles avaient entre 12 et 19 ans au moment des faits. Lui était dans la vingtaine et trentaine au moment des faits. Il a eu des relations sexuelles avec cinq des neuf victimes. Il est passible d'une peine maximale de 14 ans de prison.

Mardi, trois des neuf victimes sont venues témoigner en personne devant le juge Sylvain Lépine, tandis qu'une autre, qui vit hors du pays, l'a fait par vidéoconférence. Elles ne pouvaient pas voir M. Charest, car les autorités avaient installé un paravent devant le box des accusés, pour le soustraire à leur vue. Lui non plus ne pouvait les voir. Mais il pouvait très bien les entendre.

«Mon enfance a été volée, ces actes m'ont grandement affectée, j'avais un grand potentiel, j'étais prête à tout pour mon sport, a raconté Sophie (nom fictif.) Quand je lui disais non (pour des actes sexuels) il ne me coachait plus. J'avais honte, je me sentais responsable, je comprends aujourd'hui que l'adulte, c'était lui. C'était mon entraîneur, il était supposé m'encadrer, être mon gardien...»

Chantal, une autre victime, a parlé de «dégoût intense et de douleur insoutenable», pour ce que M. Charest lui a fait. «C'est une partie de mon adolescence qui m'a été volée. Avant, j'étais drôle et très sociable. En peu de temps il m'a complètement détruit comme personne. Je suis devenue triste, mon rêve est devenu un cauchemar», a-t-elle dit. Les femmes, qui sont pour la plupart dans la trentaine et quarantaine aujourd'hui, ont lu avec émotion les lettres qu'elles avaient préparées. Après chaque témoignage, le juge Lépine leur disait qu'il avait «entendu et compris» le message, et les félicitait d'avoir eu le courage de venir témoigner au procès.

Les procureurs de la Couronne Caroline Lafleur et Marie-Nathalie Tremblay ont également lu des lettres de d'autres victimes, incluant celle émanant d'une plaignante pour laquelle M. Charest a été acquitté. La lettre d'une mère d'une victime a aussi été lue. Les représentations sur la peine se poursuivent.