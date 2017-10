Randy Tshilumba en plein délire en tuant sa victime, plaide la défense

Randy Tshilumba souffrait d'une maladie mentale et était plongé en plein « délire » au moment de tuer Clémence Beaulieu-Patry dans un supermarché Maxi de Montréal, a martelé l'avocat de la défense Philippe Larochelle lors des plaidoiries vendredi matin au procès pour meurtre prémédité de son client.

Le geste « tellement inattendu, tellement violent » de Randy Tshilumba s'ancre dans son profond « délire » : il était persuadé depuis des mois que cinq jeunes femmes, dont Clémence Beaulieu-Patry, voulaient le tuer, maintient Me Larochelle. La défense tente de convaincre le jury de déclarer l'accusé de 21 ans non criminellement responsable du meurtre de Clémence Beaulieu-Patry.

« Randy ne simule pas ! Il ne fait pas semblant de prétendre, après avoir tué Clémence, qu'il est malade mental ! », a clamé Me Larochelle. La preuve : quelques semaines avant le jour fatidique du 10 avril 2016, Randy Tshilumba a confié à son meilleur ami que des ex-camarades de classe du secondaire cherchaient à le tuer. Il a même nommé deux filles du groupe d'amies. « Son ami lui dit : ''tu es fou ! Tu paranoïes ! C'est de la pure folie !'' Et il a raison ! », s'exclame Me Larochelle.

« C'est dur de se mettre dans la tête d'une personne qui souffre de délire. Voyez la preuve qui ne ment pas, et qui commence avant avril 2016, et qui confirme le développement de troubles mentaux de Randy Tshilumba », ajoute l'avocat de la défense. De plus, dit-il, deux psychiatres ont conclu que l'accusé souffrait d'une maladie mentale, dont une qui conclut à une « schizophrénie paranoïde ».

La défense poursuit ses plaidoiries vendredi avant-midi. Ce sera au tour de la procureure de la Couronne Catherine Perreault de s'adresser au jury cet après-midi.