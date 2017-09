Randy Tshilumba: «Clémence Beaulieu-Patry voulait me tuer»

Randy Tshilumba croyait fermement que Clémence Beaulieu-Patry et ses amies cherchaient à le tuer depuis des mois. Le soir du 10 avril 2016, il l'a tué à coups de couteau au Maxi parce qu'il était persuadé que la jeune femme était armée d'un «gun» et allait attaquer des clients.

«Je voulais la convaincre de ne pas me tuer», a martelé à une dizaine de reprises Randy Tshilumba ce matin, premier témoin appelé à la barre par la défense. L'homme de 21 ans était terrorisé par Clémence Beaulieu-Patry et ses amies. «Je craignais pour ma vie. Tout le monde voulait me tuer. Ces filles m'espionnaient et pouvaient me tuer n'importe quand», a témoigné Randy Tshilumba.

Randy Tshilumba s'était procuré un couteau de chasse des mois plus tôt pour se protéger. «C'était inconcevable de ne pas avoir un couteau au cas où ces filles-là m'attaquaient. Je l'avais toujours sur moi pour me protéger», a dit l'accusé. Il affirme avoir réalisé que Clémence Beaulieu-Patry lui voulait du mal à l'automne 2014, un an et demi avant le meurtre, après avoir lu un message anonyme sur une page Facebook publique.

Durant cette période, un médecin avait diagnostiqué une dépression et de l'anxiété à Randy Tshilumba. Il avait énormément de difficulté au cégep à ce moment.

Les avocats de Randy Tshilumba entendent démontrer dans leur défense que leur client souffrait d'une maladie mentale même avant le meurtre et qu'il n'était pas en mesure de distinguer le bien du mal au moment du meurtre. Deux psychiatres viendront témoigner pour faire le point sur les problèmes de santé mentale de l'accusé.

Ce crime «interpelle par sa brutalité. Il est tellement brutal que ça commande une explication», a expliqué Me Philippe Larochelle, avocat de la défense. Selon les «idées délirantes» de Randy Tshilumba, Clémence Beaulieu-Patry et ses amies cherchait à le tuer, a dit Me Larochelle dans un exposé introductif. Randy Tshilumba est détenu à l'hôpital Philippe-Pinel.

Le premier témoin appelé à la barre par la défense est Randy Tshilumba lui-même. L'homme de 21 ans est accusé d'avoir planifié de tuer Clémence Beaulieu-Patry dans un supermarché Maxi de Montréal en avril 2016. La jeune femme a été poignardée plus d'une dizaine de fois.