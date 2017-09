Procès du couple Djermane-Jamali: des photos et des chants saisis

Parmi ces photos, on en trouve plusieurs d'otages agenouillés, en uniforme oranger, aux côtés d'un homme cagoulé en noir, d'autres du drapeau de l'État islamique, d'un homme tenant une arme semi-automatique, et même de Michael Zehaf Bibeau, qui a tué un soldat au parlement à Ottawa.

Et parmi les chants en arabe qui ont été trouvés, on entend des coups de feu, une explosion, on y parle de guerre, on mentionne «terrorisez-les», «tuez-les là où vous les trouvez, noyez-les dans le sang», a résumé un policier de la Gendarmerie royale du Canada, Mouhamad Kanou, analyste de contenu.

Le tribunal a ensuite entendu un autre policier de la GRC, Rudin Gjoka, qui a procédé à l'arrestation d'El Mahdi Jamali au parc Villeray, à Montréal, et qui l'avait informé qu'il lui reprochait d'avoir voulu quitter le Canada pour aller combattre dans un autre pays.

Le procès se poursuit cet après-midi.