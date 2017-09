Terrorisme: le jeune couple aurait répondu à l'appel d'un djihadiste

Dans une vidéo de propagande du groupe armé État Islamique diffusée il y a quelques années, l'Ontarien John Maguire a lancé un appel aux musulmans canadiens.

«La hijra (l'émigration vers un pays musulman) ou le djihad. Vous faites vos valises ou préparez vos appareils explosifs. Vous achetez votre billet d'avion ou vous affûtez votre couteau», martelait le djihadiste.

«La poursuite entend démontrer que Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali ont répondu à cet appel», a déclaré la procureure Me Lyne Decarie.

Elle a notamment annoncé que plusieurs témoins viendront expliquer qu'ils ont trouvé chez le couple une recette de bombe artisanale proposée par le groupe Al-Qaeda et certains ingrédients nécessaires à sa fabrication.

Ce matin, les accusés, lui 20 ans et elle 21 ans, ont répondu non coupable devant les 12 membres du jury aux quatre chefs d'accusation auxquels ils font face: d'avoir tenté de quitter le Canada en vue de commettre un acte terroriste à l'étranger, de possession d'une substance explosive dans un but criminel, d'avoir facilité un acte terroriste et d'avoir commis un acte au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste.

Sabrine Djermane, ses longs cheveux bouclés remontés en queue de cheval et vêtue d'un coquet chandail couleur framboise et El Mahdi Jamali, chemise blanche à manches courtes et jeans bleu, se sont levés durant la lecture des chefs d'accusation. Plusieurs membres du jury ont alors tourné les yeux vers eux.

Le premier témoin de la poursuite, qui fera entendre 31 témoins est le gendarme Keven Rouleau, enquêteur à la GRC.

Il a raconté comment il a rencontré Sabrine Djermane en avril 2015, quelques jours avant son arrestation et celle de son amoureux de l'époque. La GRC avait reçu l'appel d'une personne qui se disait inquiète du comportement du jeune couple.

Le gendarme a décrit Mme Djermane comme une personne très sociable, qui lui avait offert, lors de cette première rencontre, un «accueil parfait».

Son témoignage se poursuit cet après-midi.