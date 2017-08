Faubourg Contrecoeur: Zampino «content» d'enfin donner sa version des faits

Selon Frank Zampino, le terrain municipal vendu par la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) à Constructions Frank Catania en 2007 valait 4,4 millions de dollars, et non 20 millions. «Je voulais le dire. Je l'ai lu, et lu et ça me heurte qu'on ait pensé que ces deux (montants) étaient la même chose», a-t-il affirmé au second jour de son témoignage.

«C'est comme comparer des pommes et des oranges», a-t-il répété. Selon lui, le terrain valait environ 20 millions en tenant compte de la décontamination. Or, le terrain a été vendu par la SHDM à un montant inférieur puisque l'entrepreneur s'occuperait de la coûteuse décontamination.

Selon la Couronne, Frank Zampino et ses coaccusés ont comploté pour vendre au rabais ce large terrain dans l'est de Montréal pour construire un énorme projet immobilier, le Faubourg Contrecoeur.

L'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal de 2002 à 2008 subit son procès depuis un an et demi conjointement avec l'entrepreneur Paolo Catania, l'entreprise Constructions Frank Catania et associés, Pasquale Fedele, Pascal Patrice, Martin D'Aoust, et André Fortin, quatre employés de l'entreprise. Un septième coaccusé, Bernard Trépanier, subira un procès seul pour des raisons de santé. On a d'ailleurs appris mardi que son état de santé s'était amélioré.