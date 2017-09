Une jeune fille portée disparue à Laval

Un récent «changement de comportement marqué» donne des raisons de craindre pour sa sécurité, selon les autorités.

Anne Bélanger-Asselin pourrait se trouver dans la grande région de Montréal.

Elle mesure 1 m 60 (5'3'') et pèse 95,5 kg (210 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux bruns. Elle a un perçage dans la langue et s'exprime en français.

Toute information permettant de la retracer peut être transmise de façon confidentielle via le 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911. Le numéro de dossier est le LVL 170926 016. -30-

Photo fournie par le Service de police de Laval