Mandat d'arrestation contre Jean Edens Lindor

Il a été formellement accusé de meurtre au deuxième degré hier au Palais de justice de Montréal.

L'accusé, un homme de 24 ans, est encore activement recherché par les policiers. Il aurait poignardé à mort la victime dans son logement de la rue Mullins, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Au moment des événements, il portait un manteau avec l'inscription « Nike » en lettres blanches et des pantalons noirs. Le fugitif a des yeux noirs et des cheveux noirs et courts.

L'accusé a déjà eu des démêlés avec la justice. Il a récemment plaidé coupable à des accusations de possession et trafic de drogues et de substances illicites ainsi que d'entrave à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix.