Les recherches pour trouver Yvon Lacasse reprennent entre Lachute et Rouyn-Noranda

La police croit que le père de l'enfant qui a fait l'objet d'une alerte Amber la semaine dernière s'est emparé du véhicule de M. Lacasse, de modèle Honda CR-V 2006.

Depuis le début de la semaine, les recherches des policiers ont été menées le long de la route 117, d'abord entre les régions de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, et de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, et ensuite entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda, mais elles ont été infructueuses.

Cependant, la Sûreté du Québec dit avoir recueilli des informations du public sur cette mystérieuse affaire et qu'elles seront validées mercredi en divers endroits entre Lachute et Rouyn-Noranda. Plusieurs équipes de policiers seront déployées et il est probable qu'un hélicoptère soit utilisé.

La SQ a aussi obtenu des informations à propos d'un possible témoin qui est recherché à propos de cette affaire, un homme âgé d'environ 40 ans qui aurait été aperçu dans les environs de Rouyn-Noranda en compagnie du père et de l'enfant.

Il est possible, selon la police, que M. Lacasse, un résident de la région de Lachute, ait été emmené malgré lui dans la fuite vers Rouyn-Noranda de l'homme qu'on tentait d'arrêter. Après une cavale de plusieurs centaines de kilomètres, le suspect et son fils ont été interceptés à bord du véhicule d'Yvon Lacasse vendredi par des agents de la Police provinciale de l'Ontario dans la région de Renfrew, en Ontario.

L'enfant a été confié aux soins des services sociaux. Le suspect a quant à lui été placé en détention provisoire, d'abord, avant d'être transporté dans un hôpital d'Ottawa; il s'y trouvait toujours, mercredi matin.

Il a déjà été accusé du meurtre au second degré de sa conjointe survenu la semaine dernière à Saint-Eustache, au nord de Montréal.

Yvon Lacasse mesure 1,67 mètre et pèse environ 45 kilos. Il est chauve et a les yeux bruns. Toute personne qui croit l'apercevoir, ou qui pourrait contribuer à le retrouver, doit communiquer avec le 911.