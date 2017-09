Disparition d'Yvon Lacasse: les recherches se déplacent à Arundel

Après avoir mené des fouilles entre Rouyn et Val-d'Or, la Sûreté du Québec déplace à Arundel dans les Laurentides ses recherches pour localiser Yvon Lacasse. L'homme de 71 ans, dont le véhicule aurait été volé par le fugitif Ugo Fredette, n'a pas été vu depuis le 15 septembre.

«L'objectif aujourd'hui [mercredi], c'est de se déplacer pour valider les informations qu'on a reçues depuis les derniers jours [...] On eu de l'information comme quoi l'homme pourrait être dans le secteur alors comme toutes les informations reçues, on les valide», a indiqué Marc Tessier de la Sûreté du Québec. «Il n'y a pas de découverte pour l'instant, c'est un travail de recherche.»

L'unité d'urgence, des maîtres-chiens et l'hélicoptère de la SQ sont notamment déployés dans le périmètre de la municipalité pour tenter de retracer M. Lacasse. Les autorités accordent une attention particulière le long des routes, près des rivières et dans les plus petits chemins. «On demande aux gens d'ouvrir l'oeil», a ajouté M. Tessier.

Mardi, les recherches étaient concentrées près de la route 117 reliant Rouyn à Val-d'Or.

Ugo Fredette a été formellement accusé du meurtre de sa femme, Véronique Barbe, qu'il aurait tuée avant de se lancer dans une cavale de 24 heures avec un enfant de 6 ans. La fuite de l'homme de 41 ans l'aurait mené de Saint-Eustache à Lachute, puis de Rouyn à Maniwaki. Fredette a finalement été arrêté à Renfrew en Ontario, vendredi soir.

Fredette aurait volé le véhicule de M. Lacasse, de modèle Honda CR-V 2006, dans une halte routière de Lachute. Il est possible, selon la police, que M. Lacasse, un résident de la région de Lachute, ait été emmené malgré lui dans la fuite de Fredette vers Rouyn-Noranda.