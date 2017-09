Meurtre de Véronique Barbe: un autre témoin recherché par la SQ

L'individu, âgé de 40 ans mesure 1,67 m (5pi 6 po) et pèse 100 kg (220 lb). Il porte une barbe foncée et a des yeux bleus et des cheveux bruns. Il aurait été vu la nuit du 15 septembre en compagnie d'Ugo Fredette dans le secteur de Rouyn-Noranda.

Recherches toujours vaines

Au poste de commandement de la SQ établi à la halte routière de la route 158, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées ce matin. Bouteilles d'eau entre les mains, ils attendaient les indications de la SQ avant d'aller fouiller dans les boisés. M. Lacasse a disparu jeudi dernier. Sa voiture aurait été volée par Ugo Fredette dans sa fuite. Un témoin recherché par la SQ s'est rapporté aux policiers cet après-midi.

« Mon père n'aurait fait de mal à une mouche », affirme Jennifer Lacasse, fille d'Yvon Lacasse. Mme Lacasse n'arrive pas à s'expliquer ce qui s'est passé le soir du jeudi. « Si Ugo avait besoin d'aide, pour une panne, pour son enfant ou encore de l'argent, mon père lui aurait donné ». Elle invite la population à participer aux recherches pour le retrouver. « Le message qu'on veut faire passer aux gens, c'est de nous aider, de regarder partout, dans leurs cabanons et dans les endroits où il peut se trouver. Vivant ou mort, on veut le retrouver », affirme la jeune femme, visiblement éprouvée par les événements.

« Un geste de solidarité »

Parmi les bénévoles qui se sont présentés ce matin, on trouve des collègues des enfants de M. Lacasse, des voisins et des amis. Mais aussi, de simples Lachutois attristés par l'histoire de l'homme de 71 ans.

Louise Goyer est PDG des Services Préhospitaliers Laurentides-Lanaudière, l'entreprise ambulancière dans laquelle travaille la fille du disparu. Elle dit avoir envoyé un courriel interne aux employés pour participer aux recherches. « C'est un geste de solidarité », affirme-t-elle. « Ça fait longtemps qu'elle travaille dans l'entreprise. C'est très triste ce qui est arrivé. On parle beaucoup d'Ugo. Mais, lui (NDLR Yvon Lacasse), il est innocent.

Environ 230 personnes appartenant à plus de 23 équipes participent à la battue organisée aujourd'hui. La Sûreté du Québec affirme avoir étendu la zone de recherche.

Yvon Lacasse mesure 1.67 m est pèse 70 kg (155 lb). Il a les yeux bruns et il est chauve. Quiconque détient des informations peut contacter la SQ au 1 800 659 4264.