Le fugitif Ugo Fredette aperçu à Maniwaki après s'être rendu à Rouyn-Noranda

(Lachute) C'est maintenant clair pour la police: Ugo Fredette s'est lancé dans une cavale de plusieurs centaines de kilomètres en cherchant à camoufler ses traces après avoir enlevé son fils et laissé derrière lui sa femme poignardée à mort.

La Sûreté du Québec, lancée dans une véritable chasse à l'homme afin de retrouver le petit Louka, a pu retracer une partie de l'itinéraire du père. Après avoir quitté la scène du crime en camionette, il serait passé par une halte routière de Lachute, où il a abandonné son véhicule. Il aurait ensuite changé pour un Jeep gris qu'il a conduit sur plus de 600 kilomètres à travers la soirée d'hier, jusqu'à un motel de Rouyn-Noranda, en Abitibi.

La police a été alertée de sa présence à l'établissement mais il avait quitté, abandonnant le Jeep, avant que les autorités puissent réagir. Rien n'indique que l'enfant était avec son père au motel pour l'instant.

Puis, ce matin un «témoin crédible» a affirmé avoir aperçu le père de l'enfant sur la rue principale à Maniwaki, à 400 km de Rouyn, entre 8h30 et 10h30. C'est dans cette région que s'est déplacée la traque.

Le témoin de Maniwaki aurait seulement vu le fugitif Ugo Fredette, et pas l'enfant, selon ce qu'il a dit aux policiers. Ses dires ne sont évidemment pas confirmés pour l'instant, mais la population du coin est invitée à ouvrir l'oeil.

Par ailleurs, après vérifications, les enquêteurs affirment que l'image captée dans un Walmart de Saint-Eustache hier soir, qu'ils croyaient être celle du père et de son enfant, constitue plutôt une erreur sur la personne. Dans le feu de l'action, en raison de la ressemblance physique et de la proximité avec les lieux du drame, les policiers croyaient vraiment qu'il s'agissait du suspect et de son fils lorsqu'ils l'ont diffusée abondamment hier soir.

«On ne sait pas si l'enfant est toujours avec l'individu», affirme le lieutenant Jason Allard.

Un imposant dispositif policier est toujours déployé sur le terrain. Les membres du Groupe tactique d'intervention, casqués et lourdement armés, ont passé au crible les environs de la halte routière de Lachute où la camionnette du père a été retrouvée la nuit dernière. Des policiers ont même investi en pleine nuit une boulangerie voisine pour s'assurer qu'elle ne servait pas de cachette au suspect.

Des agents ont mené des battues à pied dans les herbes. Des chiens renifleurs ont fouillé les environs. L'hélicoptère de la SQ a survolé les environs et des plongeurs ont sondé le fond d'une rivière adjacente, sans succès jusqu'ici.