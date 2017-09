Enlèvement de Louka: Ugo Fredette aperçu à Maniwaki

Développements dans les recherches pour retrouver le petit Louka Fredette: la Sûreté du Québec dit avoir parlé à un «témoin crédible» qui affirme avoir aperçu le père de l'enfant sur la rue principale à Maniwaki, ce matin, entre 8h30 et 10h30.

Le témoin aurait seulement vu le fugitif Ugo Fredette, et pas l'enfant, selon ce qu'il a dit aux policiers. Ses dires ne sont évidemment pas confirmés pour l'instant, mais la population du coin est invitée à ouvrir l'oeil.

Par ailleurs, après vérifications, les enquêteurs affirment que l'image captée dans un Walmart de Saint-Eustache hier soir, qu'ils croyaient être celle du père et de son enfant, constitue plutôt une erreur sur la personne. Dans le feu de l'action, en raison de la ressemblance physique et de la proximité avec les lieux du drame, les policiers croyaient vraiment qu'il s'agissait du suspect et de son fils lorsqu'ils l'ont diffusée abondamment hier soir.

«On ne sait pas si l'enfant est toujours avec l'individu», affirme le lieutenant Jason Allard.

Un imposant dispositif policier est toujours déployé sur le terrain. Les membres du Groupe tactique d'intervention, casqués et lourdement armés, ont passé au crible les environs de la halte routière de Lachute où la camionnette du père a été retrouvée la nuit dernière. Des policiers ont même investi en pleine nuit une boulangerie voisine pour s'assurer qu'elle ne servait pas de cachette au suspect.

Des agents ont mené des battues à pied dans les herbes. Des chiens renifleurs ont fouillé les environs. L'hélicoptère de la SQ survolé les environs et des plongeurs ont sondé le fond d'une rivière adjacente, sans succès jusqu'ici.

«Chaque moment est crucial. Depuis qu'il a été porté disparu, on compte chaque seconde», a déclaré Jason Allard.

Mère de Louka retrouvée morte

La mère de Louka, une femme âgée de 41 ans, a été retrouvée morte dans une résidence du boulevard Antoine-Séguin, à Saint-Eustache.

La Sûreté du Québec a confirmé qu'il s'agissait de la conjointe d'Ugo Fredette, Véronique Barbe, une mère de quatre enfants, dont trois nés avant son union avec le père de Louka.

«On sait qu'il y a possiblement un lien entre ces deux événements-là», a déclaré M. Allard au sujet de la disparition du garçon et du décès de la femme, soulignant toutefois que les efforts d'enquête sont concentrés pour le moment à tenter de retracer le petit Louka.

«Malgré tous les rappels, il se pourrait qu'ils se trouvent actuellement dans un autre véhicule ou qu'ils se retrouvent au niveau d'une autre municipalité ou même en Ontario, a indiqué M. Allard. On cherche dans toute la province».

Ugo Fredette mesure 1,79 mètre. Il a déjà travaillé sur le documentaire signé par Stéphan Parent à propos de l'enlèvement de Cédrika Provencher.

La SQ ne sait pas s'il est armé, ni si le suspect et garçon sont toujours ensemble.

Le grand-père de Cédrika lance un appel

Henri Provencher, le grand-père de la fillette et président de la Fondation Cédrika Provencher, l'a directement interpellé les réseaux sociaux. Il l'a invité sur Facebook à faire appel «à son coeur de père», en l'invitant à remettre son enfant aux policiers «sans plus tarder».

«Je pense le connaître un petit peu et je sais que c'est un bonhomme qui a beaucoup de coeur. Alors, je dis: Ugo, prends le temps de réfléchir puis mets ton jeune en sécurité parce qu'un enfant, ça ne mérite pas d'avoir les problèmes des grands», a-t-il lancé en entrevue.

Ugo Fredette a collaboré à un documentaire sur la disparition de Cédrika Provencher avec Stéphan Parent.

Les policiers demandent à quiconque détenant des informations pertinentes de communiquer avec eux en composant le 911.

-Avec Vincent Larouche