Une jeune femme vulnérable portée disparue

Ses proches affirment que la jeune femme n'a pas l'habitude de s'absenter de la sorte, et craignent pour sa santé et sa sécurité. Il s'agit d'une personne «vulnérable.» Mélina Larivière est âgée de 19 ans. Elle a la peau blanche. Elle mesure 1,50m (4'11'') et pèse 56 kg (125 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns.

Au moment de sa disparition, Mélina Larivière portait un pyjama noir avec des planètes. Toute personne détenant de l'information peut communiquer avec les service de police en composant le 911, ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal, au 514 393-1133.