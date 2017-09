Un bébé abandonné dans un logement en feu par sa gardienne

Isabelle Ducas

Une gardienne qui a laissé un bébé de 1 an seul dans un logement où un incendie s'est déclaré, dans l'est de Montréal, a été arrêtée et sera vraisemblablement accusée de négligence criminelle.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui menaient une intervention tout près ont sauvé la vie de la petite fille en la sortant de l'appartement en feu. La mère de la petite Athéna, Marie Saint-Amour, savait que sa voisine avait eu des problèmes de consommation de drogue et qu'elle avait déjà eu maille à partir avec la justice. «Mais elle disait qu'elle était en train de s'en sortir, explique la jeune femme. Quand elle s'occupait de ma fille, elle ne voulait même pas prendre une gorgée de bière. Elle s'en occupait bien et gardait aussi parfois un autre petit voisin.» Selon l'Agence QMI et TVA, il s'agit de Josée Milot, 49 ans, une femme qui traîne de lourds antécédents criminels, avec des accusations pour vols, voies de fait et prostitution. Selon des voisins, la femme avait visiblement les facultés affaiblies lorsque les policiers l'ont arrêtée.

Athéna et sa mère, Marie Saint-Amour. FACEBOOK

Marie Saint-Amour était cependant convaincue que sa voisine était digne de confiance. C'est pourquoi elle lui avait confié sa fille pendant qu'elle prenait quelques jours de répit pour aller visiter des amis en Ontario. «J'avais besoin d'elle seulement pour une nuit. Pour les autres jours, j'avais l'aide d'un organisme qui offre du répit aux mères en s'occupant des enfants», explique- t-elle. «[Ma voisine] m'a téléphoné vers 23h pour me dire qu'il y avait une opération policière dans le bloc à côté, à cause d'un homme barricadé. Elle m'a rassurée en me disant que tout était correct, qu'il n'y avait pas de danger.» Or, peu après cette conversation, un feu de cuisson a pris naissance dans l'appartement. Selon ce que Mme Saint-Amour a pu apprendre, la gardienne aurait quitté le logement avant l'incendie, ou au moment où celui-ci s'est déclaré, sans emmener la fillette. «Elle a sorti son chien, mais a laissé mon bébé là», déplore-t-elle. «Quand elle m'a rappelée vers 1h, elle m'a dit que l'incendie était dans l'appartement au-dessus et que ma fille était dans l'ambulance, mais qu'elle était correcte.»

«Si nous n'avions pas déjà été tout près, l'enfant serait possiblement décédée», dit le sergent Hugues Thibault. PHOTO SIMON GIROUX, LA PRESSE