La vitrine et la terrasse d'un restaurant vandalisés

Un homme s'est présenté à l'établissement du Vieux Port, mercredi dernier, cherchant à faire passer un faux billet américain de 100 dollars. « On l'avait déjà vu avant, on a refusé de prendre son billet et on a appelé la police », raconte Nicolas Delrieu, copropriétaire de l'établissement.

Le présumé fraudeur a alors feint d'attendre l'arrivée des policiers, mais s'est ensuite précipitamment enfui. « On lui a couru après, tout en disant à la police au téléphone où il se situait, mais ils nous ont dit de le laisser partir. »

L'inspecteur au poste de quartier 21, Mohamed Bouhdid, précise qu'une description de l'homme avait été diffusée auprès des patrouilleurs, qui ont sillonné les rues alentour ce jour-là pour tenter de l'appréhender, sans succès.

Deux méfaits en une semaine

Hier, vers 21h30, la terrasse et la vitrine du Speakeasy ont été vandalisées à coup de peinture. Les propriétaires sont convaincus qu'il s'agirait d'un acte du présumé fraudeur voulant « se venger ». « Le voisin en face nous a appelé pour nous prévenir et nous a décrit la personne. C'était lui, affirme M. Delrieu. Il est toujours habillé pareil. »

L'associé de Nicolas Delrieu, Cédric St-Onge est allé porter plainte ce matin, mais les deux hommes déplorent le fait que les autorités n'aient pas agi à la suite du premier appel, ce qui aurait pu éviter ce qu'ils qualifient de « règlement de compte ». « Il était là, ils auraient pu venir, dit M. Delrieu. Si ça avait été réglé directement, on n'aurait pas eu ce problème hier. »

L'inspecteur Bouhdid avance qu'une enquête est en cours. Les policiers tenteront d'identifier le suspect et d'établir si les deux évènements sont effectivement liés.