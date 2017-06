Délit de fuite au centre-ville: chauffard recherché

On y voit deux hommes monter à bord d'une voiture berline de taille moyenne et de couleur foncée. Les images ne permettent pas de déterminer le modèle exact du véhicule.

Puis, on voit la voiture quitter son espace de stationnement et s'avancer lentement vers un homme. Le conducteur immobilise la voiture et une discussion s'en suit entre son conducteur et l'homme à l'extérieur de celle-ci.

C'est là que s'arrête la vidéo diffusée par le SPVM. Dans les instants qui suivent toutefois, le conducteur a démarré en trombe et écrasé l'homme avec qui il jasait juste avant. Puis il a fui les lieux.

«On ignore pour l'instant ce qu'ils se sont dit. La victime est un touriste de Floride. Il était seul et on ne sait pas pour l'instant d'où il arrivait et ce qu'il avait fait de sa soirée», indique l'agent Benoit Boisselle, porte-parole du SPVM.

Selon nos informations, tout porte à croire que le conducteur aurait délibérément accroché la victime, qui lutte toujours pour sa vie à l'hôpital.

Les images de la caméra de surveillance montrent aussi que des gens se trouvaient dans le stationnement et pourraient disposer d'informations qui aideraient les policiers à résoudre l'affaire.

La voiture recherchée pourrait également porter des traces d'impact au niveau de la portière ou de l'aile arrière gauche.

Toute personne détenant des informations susceptibles d'aider les enquêteurs à résoudre cette affaire peuvent composer le 911 ou la ligne infocrime au 514 393-1133.