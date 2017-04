Un énorme trou force la fermeture de l'A25 à Saint-Roch-de-l'Achigan

Ce cratère de 7 mètres de profondeur par 9 mètres de large se trouve au-dessus d'un ponceau situé entre les deux voies de l'autoroute 25. Il gruge en partie la chaussée de la voie de dépassement en direction nord.

L'autoroute 25, à la hauteur de la route 339 et de la sortie 44, a été fermée en direction nord dès vendredi dernier par le ministère des Transports du Québec (MTQ). « Depuis vendredi, comme on a fait plusieurs études préliminaires, on s'est rendu compte qu'on devait faire d'autres études, notamment géotechniques et hydrauliques, pour déterminer la capacité portante des sols, et comme on ne voulait pas prendre de risque avec la sécurité des usagers de la route, on a fermé les deux directions de la route [mercredi à 23h] », a expliqué Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ.

Les ingénieurs du MTQ n'avaient pas encore déterminé jeudi l'origine de cet affaissement et la solution optimale pour colmater le trou. Les fortes précipitations de la semaine dernière pourraient toutefois en être la cause. « Les résultats des analyses vont donner plus d'information sur la cause et aussi sur la nature des travaux et des interventions à faire pour rétablir la circulation », a indiqué Mme Bensadoun.

Ainsi, l'autoroute 25 restera fermée dans ce secteur jusqu'à nouvel ordre, selon le MTQ. Il est donc « possible » qu'elle demeure fermée pendant toute la fin de semaine de Pâques. Des détours ont été mis en place pour contourner le secteur fermé.