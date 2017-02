Deux adolescentes de Valleyfield portées disparues

Les deux adolescentes auraient quitté Salaberry-de-Valleyfield, en banlieue de Montréal, dimanche dernier. Elles ont été vues mardi sur la rue Saint-Hubert à Montréal, mais n'ont plus donné de nouvelles depuis.

Âgée de 15 ans, Tessa Ellis mesure 1,55 m (5 pi 1 po) et 50 kg (110 Ib). Ses yeux et ses cheveux sont bruns. Aux dernières nouvelles, elle portait des bottes d'hiver noires et roses, un pantalon de style jogging noir avec lignes blanches et un manteau noir.

Molly Lacelle D'Amour, 17 ans, mesure 1,52 m (5 pi) et pèse 57 kg (125 lb). Elle porte des cheveux blonds très courts. Elle compte trois piercings au visage, dont deux sur la bouche. Au moment de sa disparation, elle portait un legging noir avec bandes obliques translucides, un manteau noir et un châle rouge attaché en bandeau dans les cheveux.

La SQ invite toute personne détenant de l'information au sujet des deux jeunes femmes de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.