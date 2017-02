Double incendie au Pot Masson: le SPVM recherche des suspects

Les casseurs ont incendié une première fois le resto-bar du quartier Rosemont le 20 décembre dernier à 2 h 34 min du matin. Sur la vidéo de la caméra de surveillance, on peut voir un des suspects lancer un cocktail Molotov à l'intérieur du commerce avant de prendre la fuite. Personne n'avait été blessé cette nuit-là. Des employés présents avaient réussi à maîtriser l'incendie rapidement.

Les deux suspects recherchés par les enquêteurs de la Section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont des hommes blancs. Le premier mesure environ 1,82 m (6') et pèse environ 81,5 kg (180 lb). Il portait un manteau à capuchon bleu et un jeans bleu. Son comparse mesure environ 1,70 m (5'7''), pèse environ 77 kg (170 lb). Au moment des faits, il portait un manteau bouffant à capuchon bleu, un pantalon bleu de style cargo.

Six jours plus tard, au lendemain de Noël, deux vandales s'en sont pris à nouveau au même bistro. Vers 4 h 42 min du matin, un des suspects a d'abord fracassé la vitre avec une hache, puis son complice a déversé de l'essence à l'intérieur. Or, en quittant la scène de crime de façon précipitée, ce dernier a trébuché sur une guirlande et a chuté lourdement dans la rue.