Le frère d'un présumé trafiquant montréalais tué à Toronto

Leventis, 39 ans, se trouvait à l'angle des rues Adelaide et George vers 14 h 45 lorsqu'un véhicule s'est arrêté près de lui, qu'un individu est sorti du côté passager et a tiré plusieurs projectiles en sa direction avant de retourner vers la voiture qui s'est ensuite éloignée de la scène, ont rapporté des témoins à des médias torontois.

Deux armes de poing et une douzaine de douilles ont été retrouvées sur la scène de crime a, pour sa part, annoncé la police de la Ville-Reine.

Pour le moment, on ignore le mobile du crime. Le frère d'Anastasios Leventis, Mihale, est soupçonné avoir fait partie d'un consortium de six individus qui aurait tenté de s'emparer, dans la violence, du monopole de la distribution de cocaïne au Canada et qui avait des ramifications à Toronto. Un des autres membres du consortium, Rabi Al Khalil, est accusé d'avoir commis un meurtre à Toronto en juin 2012.

Outre Leventis et Al Khalil, deux individus liés au crime organisé irlandais et aux Hells Angels, Shane Kenneth Maloney et Larry Ronald Amero, et deux autres hommes tués depuis, sont soupçonnés d'avoir composé ce consortium. Eux et des dizaines d'autres individus ont été arrêtés dans une importante opération de la Sûreté du Québec baptisée Loquace en novembre 2012. Ils sont toujours accusés et en attente de procès.

Mihale Leventis est aussi soupçonné d'avoir été impliqué dans l'exportation de marijuana à grande échelle vers les États-Unis et d'avoir travaillé pour Jeffrey Colegrove, lié au crime organisé irlandais et récemment condamné à douze ans de pénitencier.

Mihale Leventis, qui a déjà habité au 1000 de la Commune, a déjà été la cible d'une tentative de meurtre en novembre 2011 dans le Vieux-Montréal.

En mars 2008, les deux frères Leventis, qui étaient très proches, avaient été arrêtés avec une trentaine d'autres personnes dans une opération baptisée Cancun par laquelle la Gendarmerie Royale du Canada avait démantelé un réseau d'exportateurs de marijuana vers les États-Unis. Quatre mitraillettes AK-47 et M-16 et trois lance-roquettes avaient été saisis. Anastasios Leventis avait été reconnu coupable de gangstérisme, complot, importation et trafic de stupéfiants, et avait été condamné à six mois de détention préventive.

