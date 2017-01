Bas-Saint-Laurent: une collision fait trois blessés graves, dont un enfant

Selon une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hélène Nepton, l'accident serait survenu vers 9 h 30 vendredi matin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont dû porter secours à huit personnes.

Mme Nepton précise que deux femmes et un enfant, qui étaient tous dans le même véhicule, ont été blessés gravement et on craint pour leur vie. Les cinq autres personnes impliquées ont subi des blessures mineures, mais ont tout de même été transportées à l'hôpital.

Selon les premières constatations et les témoignages recueillis, il semblerait qu'un conducteur ait perdu la maîtrise de son véhicule pour se retrouver en sens inverse, puis il y aurait eu un impact avec un deuxième véhicule, raconte la porte-parole. Le troisième véhicule n'aurait pas réussi à éviter les deux autres.

Les enquêteurs continuent d'examiner la scène afin de déterminer ce qui s'est passé.