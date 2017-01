Un laboratoire de drogues de synthèse démantelé à Laval

Deux personnes ont aussi été arrêtées dans l'opération.

La GRC n'est pas en mesure d'identifier immédiatement les produits saisis. «Nos collègues de Santé Canada ont des chimistes ici qui vont nous aider à déterminer de quel produit on parle», a indiqué le caporal François Gagnon en entrevue. «Quand on rentre dans un laboratoire de drogues de synthèse, on peut tomber sur toutes sortes de substances, dont le Fentanyl.»

L'édifice a été évacué et un périmètre de sécurité a été érigé. Les policiers ont enfilé des combinaisons spéciales pour entrer dans le laboratoire clandestin.

L'identité des individus arrêtés demeure inconnue.

Une maison de Saint-Sauveur a aussi été perquisitionnée dans le cadre de cette opération.