Le SPVM recherche d'autres victimes d'un duo de proxénètes

Les deux complices présumés, Jeff Bonhomme, 28 ans, et Gabrielle Lemire, une femme de 27 ans, ont été arrêtés par les enquêteurs du Module proxénétisme de la Section des crimes majeurs du SPVM, le 11 janvier dernier. Le lendemain, ils ont été formellement accusés de proxénétisme, de traites des personnes et de publicité de services sexuels, autant à l'encontre de mineures que d'adultes.

Jeff Bonhomme et Gabrielle Lemire sont accusés d'avoir séquestré une adolescente de 17 ans pour la recruter. Les deux proxénètes se trouvaient auprès de la victime dans un appartement du centre-ville de Montréal lors de leur arrestation.

Jeff Bonhomme mesure 1,69 m (5'7'') et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns. Gabrielle Lemire mesure 1,55 m (5'1'') et pèse 59 kg (130 lb). Elle a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns. Les deux accusés ont la peau noire.

Les policiers invitent toute personne ayant été victime de ces deux personnes ou connaissant des victimes du duo de se rendre au poste de police ou de communiquer avec le 9-1-1.