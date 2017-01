Cocktail météo, carambolages et services d'autobus perturbés

Le verglas a transformé les routes en patinoire dans la région de Montréal ce matin, ce qui a provoqué une heure de pointe cauchemardesque, avec des dizaines de sorties de routes, des écoles fermées et des vols retardés.

La Société de transport de Laval a même interrompu son service d'autobus pour une période indéterminée. Plusieurs trajets ont aussi été perturbés sur la Rive-Sud, notamment à Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno. Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a averti sur Twitter, vers 8 h, qu'il y avait des « ralentissements et annulations à prévoir à cause des conditions climatiques ». La Société de transport de Montréal (STM) a, quant à elle, seulement envoyé une invitation à prendre son mal en patience puisque des retards sont à prévoir sur l'ensemble de son réseau d'autobus.