Alerte Amber en Ontario pour retrouver une ado de 15 ans

Le Service de police régionale de Peel précise qu'il s'agit d'Alyssa Langille, qui est âgée de 15 ans.

Des témoins ont affirmé à la police qu'ils avaient vu deux hommes forcer l'adolescente à monter à bord d'une fourgonnette de couleur grise à Mississauga, au sud-ouest de Toronto, vers 13 h 25.

Alyssa Langille mesure 5 pieds 2 pouces, a les cheveux blonds aux épaules et les yeux bleus. Elle portait dimanche un chandail gris, des pantalons gris et des souliers de course rouges et noirs.

Les deux suspects seraient d'origine sud-asiatique.

L'un d'eux aurait environ 24 ans. Il mesure environ 6 pieds 2 pouces, est de taille mince ; il porterait un turban de couleur orange, un chandail gris à manches courtes par-dessus une chemise verte.

La seule description connue de l'autre suspect est qu'il aurait les cheveux noirs.