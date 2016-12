Incendie criminel visant une mosquée: trois suspects recherchés par le SPVM

Le SPVM a demandé mercredi l'aide du public afin d'identifier trois suspects impliqués dans un incendie criminel, le soir du 12 novembre dernier, vers 22 h 40, sur un immeuble de la rue Pelletier. Or, le communiqué de la police n'indiquait pas que cet édifice était en fait la mosquée Nour Al Islam de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Sur une vidéo de caméra de surveillance rendue publique par le SPVM, on peut voir un des suspects allumer une boîte d'environ 60 cm et la disposer dans le coin d'un mur de béton, près de la porte d'entrée. Les deux autres suspects, un homme et une femme, regardent par la fenêtre et par les portes de la mosquée pendant ce temps. Puis, l'homme qui a déposé la boîte serre la main de son complice avant de quitter les lieux. La boîte contenait de l'accélérant, selon les enquêteurs.