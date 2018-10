Une douanière de l'aéroport Montréal-Trudeau arrêtée

Selon nos informations, la jeune femme aurait facilité les choses ou donné des informations à des gens liés aux milieux criminels, plus particulièrement aux gangs de rue. On ignore si la douanière a accepté de l'argent ou des avantages en échange d'informations. C'est ce que la GRC tentera de déterminer. Pour le moment, la jeune femme a été arrêtée, mais n'a pas encore été accusée.

«L'Agence des services frontaliers du Canada prend cet événement très au sérieux et collabore actuellement pleinement avec la GRC», a déclaré la porte-parole de l'ASFC, Jacqueline Roby, sans vouloir dire quoi que ce soit de plus.

À la GRC et au Syndicat des douanes et de l'immigration, on s'est refusé à tout commentaire.

Généralement, une douanière qui se retrouverait dans une telle situation serait suspendue sans traitement. Si jamais des accusations criminelles sont déposées, elle devra se trouver un avocat et assumer elle-même ses frais de défense.

Ce n'est pas la première fois qu'un douanier en poste à l'aéroport Montréal-Trudeau est arrêté pour des liens avec des groupes criminels. Durant l'enquête antimafia Colisée, au début des années 2000, une douanière, Nancy Cedeno, avait été arrêtée pour avoir fourni des cartes douanières pré-estampillées à des importateurs de cocaïne. Elle avait été accusée de corruption et d'importation de cocaïne, et reconnue coupable sur le premier chef, mais acquittée sur le deuxième.

