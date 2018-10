Le Hells Stéphane Maheu se livre et est aussitôt condamné à six ans de prison

Maheu a aussitôt comparu devant le juge Daniel Bédard de la Cour du Québec, au moment ou d'autres coaccusés de l'enquête Objection comparaissaient. Il a en même temps plaidé coupable à des chefs de gangstérisme, de complot pour trafic de cocaïne et autres substances et de trafic de méthamphétamine.

Durant l'enquête Objection, il a notamment assuré la distribution des drogues dans l'Outaouais, a perçu des taxes et a confié à un coaccusé la gestion du territoire de Cowansville. Il a immédiatement été condamné à six ans de pénitencier et envoyé en détention.

Plus d'une demi-douzaine d'autres accusés du projet Objection ont par ailleurs plaidé coupable ce matin et ont reçu leur sentence.

Parmi eux, Carmelo Sacco, qui, selon la preuve présentée par la Poursuite, était responsable de la vente de stupéfiants dans l'est de Montréal et un important distributeur de méthamphétamine. Sacco a plaidé coupable à deux accusations de complot pour trafic de cocaïne et de méthamphétamine, à deux accusations de trafic et à un chef de gangstérisme. Le juge Bédard a entériné une entente intervenue entre la Poursuite et la Défense, et a condamné l'homme de 36 ans à une sentence de quatre ans et cinq mois de pénitencier. Mais en soustrayant la période de temps passé en détention préventive, il reste à Sacco un peu moins de quatre ans à purger.

L'enquête Objection, effectuée à la fin du mois d'avril par l'Escouade nationale de répression du crime organisé chapeautée par la Sûreté du Québec, a mené à l'arrestation d'environ 70 individus liés aux Hells Angels. Une trentaine sont en voie de plaider coupable ou ont déjà plaidé coupable et reçu leur sentence.

