Un membre d'un club-école des Hells Angels condamné à 32 mois

Daniel Renaud

Rémi Clément, membre des Deimos Crew, club-école des Hells Angels, a plaidé coupable à des chefs de complot pour trafic et trafic de 32 000 comprimés de méthamphétamine, hier, au Palais de justice de Montréal. Le juge Daniel Bédard de la Cour du Québec a entériné une entente entre la Poursuite et la Défense, et a immédiatement condamné Clément à 32 mois de pénitencier. Mais, en soustrayant la période de détention préventive, il reste au condamné 24 mois à purger à compter d'aujourd'hui.