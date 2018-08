Meurtre de Guy Therrien: le suspect relâché

«À la suite de l'interrogatoire, l'homme a été libéré de façon inconditionnelle samedi», a expliqué la porte-parole de la police de Montréal, l'agente Caroline Chevrefils, sans donner plus de détails.

L'homme avait été arrêté par les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM à Napierville, en Montérégie. Les limiers avaient également procédé à des perquisitions à la suite de l'arrestation.

Les enquêteurs reviennent donc à la case départ. Therrien, 53 ans, et un homme de 21 ans, se trouvaient dans un entrepôt de voitures situé à l'angle des rues Magloire et Lafrenaie, dans l'arrondissement Saint-Léonard vers 20h30 jeudi soir dernier lorsqu'ils ont été pris pour cible par un ou des suspects. Therrien a été mortellement atteint à la tête alors que le jeune homme, blessé, a réussi à fuir les lieux et à communiquer avec le 911. Il était dans un état critique lorsque les policiers et paramédicaux d'Urgences Santé l'ont secouru mais il repose maintenant hors de danger à l'hôpital.

Guy Therrien était connu par la police comme un distributeur de cocaïne au kilo. En 2014, il a été condamné à 70 mois de pénitencier après avoir été arrêté dans une importante enquête de la section des produits de la criminalité de la division du crime organisé du SPVM.

Au début des années 2000, il avait été condamné à une sentence de quatre ans pour trafic de stupéfiants après avoir été arrêté dans une enquête de la GRC. Selon nos informations, à cette époque, Guy Therrien était approvisionné en cocaïne par un proche de l'ancien chef guerrier des Hells Angels, Maurice Boucher, et avait établi son quartier général dans un bar de danseuses qu'il surnommait «son bureau» sur les lignes d'écoute de la police.

Le meurtre de Guy Therrien est le 17e de l'année à Montréal.

