Des scènes dignes du Far West à Laval

Des policiers de Laval s'inquiètent de certains événements survenus ces derniers temps sur leur territoire. Notamment une visite d'agents dans un bar du Centropolis qui a dégénéré la semaine dernière et l'arrestation d'au moins deux individus possiblement liés aux gangs de rue accusés d'avoir eu un pistolet en leur possession.

Dans la nuit du 16 au 17 août, des membres de l'escouade Équinoxe - spécialisée dans la surveillance des bars le soir et la nuit et la collecte de renseignements sur les individus criminels - ont été pris à partie par des clients du resto-bar Houston, au Centropolis, dans le quartier Chomedey, au coeur de Laval.

« Vers 1 h, à la suite de l'arrestation d'un individu pour voies de fait sur un agent de la paix, les policiers se sont fait encercler, puis des verres et des bouteilles ont été lancés. Ils ont demandé assistance à la relève de nuit. La situation a été contrôlée vers 1 h 45. Il n'y a eu aucun blessé, des dommages matériels seulement. À l'arrivée des policiers à l'établissement, la foule était estimée à entre 300 et 400 personnes », a décrit à La Presse la porte-parole de la police de Laval, Évelyne Boudreau.

Selon nos informations, une centaine de verres et de bouteilles auraient été lancés vers les policiers qui sont intervenus au Houston.

« Les membres d'Équinoxe ont dû se protéger derrière des autopatrouilles, de l'autre côté de la rue, et appeler des renforts. Ils ont eu peur. »

- Un policier

Au moins trois voitures de patrouille ont été endommagées.

Selon des informations, le suspect arrêté par les membres d'Équinoxe, Robens Alexandre junior, 32 ans, aurait refusé de s'identifier dans l'établissement et bousculé une policière. Lors de son arrestation, les agents ont vraisemblablement trouvé un pistolet sur lui, puisque Alexandre a été accusé de possession d'arme et de non-respect de conditions au palais de justice de Laval. Il aura son enquête sur mise en liberté à la fin du mois.

PISTOLET ET BISCUIT CHINOIS

Alexandre est le deuxième individu en moins d'un mois appréhendé pour avoir prétendument possédé une arme alors qu'il se trouvait au resto-bar Houston. Le 26 juillet, Josue Frenel Bois, 27 ans, a été arrêté alors qu'il sortait de l'établissement et accusé d'avoir eu un pistolet en sa possession.

Selon un résumé des faits raconté par la procureure de la poursuite, Me Sarah Beaudry-Leclerc, lors de son enquête sur mise en liberté, Bois, qui portait un sac à bandoulière, est entré dans le restaurant et s'est dirigé vers la terrasse. Il a alors vu des policiers qui le surveillaient, est revenu sur ses pas, s'est penché près d'une table de type comptoir occupée par des clientes qu'il ne connaissait pas, est sorti du resto-bar et a alors été arrêté.

Lorsque les policiers ont refait son trajet, ils ont retrouvé sous la table occupée par les femmes le sac à bandoulière qui contenait un pistolet noir et beige de calibre 9 mm, un chargeur contenant 10 balles et un message de biscuit chinois. Un enquêteur de l'antigang de la police de Laval, Pierre-Paul Bonenfant, a expliqué que l'arme était de type « fantôme », c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée avec des pièces détachées et ne possède aucun numéro de série. L'enquêteur a aussi lu en cour le message du biscuit chinois : « Restez vigilant pour tirer parti de l'imprévu. »

« ÉVÉNEMENT D'EXCEPTION »

Selon nos informations, des individus liés au crime organisé sont régulièrement vus au resto-bar Houston.

La direction de la police de Laval a accepté de commenter la situation et affirme que l'escouade Équinoxe est une « composante importante » du plan de lutte contre la violence et le crime organisé, et que la visite au Houston dans la nuit du 16 au 17 août faisait partie de ses activités régulières.

Elle ajoute que la visite des agents est très bien vue par tous les employés et les gestionnaires de l'établissement, et que le débordement survenu la semaine dernière était un « événement d'exception et imprévisible ».

La direction atteste que la police a rencontré les propriétaires, que des mesures seront mises en place pour assurer le bon déroulement des activités durant les heures d'affluence et pour augmenter la sécurité des clients, et que sa collaboration est bonne.

Elle ajoute que les policiers impliqués dans les événements recevront un soutien accru et que l'enquête se poursuit. À ce sujet, elle demande à toute personne qui a filmé la scène de se manifester aux enquêteurs et n'exclut pas que d'autres arrestations soient effectuées.

La Presse a laissé un message à l'attention du gérant du Houston, mardi, mais personne ne nous a rappelé.

Personne n'était disponible non plus à la Fraternité de policiers de Laval pour commenter l'événement, aucun représentant n'ayant répondu à notre message.

La section Équinoxe de la police de Laval a été créée en 2015. Elle est le pendant de l'escouade Éclipse du Service de police de la Ville de Montréal, dont elle s'est inspirée, et de la Brigade d'intervention multidisciplinaire (BIM) du Service de police de l'agglomération de Longueuil.

