Projet Nocif: deux Hells Angels réveillés et arrêtés par les policiers

Après des mois d'enquête, les policiers spécialisés dans la lutte aux motards ont continué de mettre en pratique leur récente stratégie de la goutte d'eau et ont arrêté ce matin deux membres des Hells Angels soupçonnés d'avoir dirigé un réseau de trafic de cocaïne et de méthamphétamine qui opérait dans la région du Saguenay. La nouvelle a d'abord été annoncée par le journal Le Quotidien de Saguenay ce matin.

Sur le coup de six heures, les enquêteurs de l'Escouade régionale mixte (ERM), chapeautée par la Sûreté du Québec, ont frappé aux portes des résidences de Bernard Plourde, à Laterrière, et de Jean-François Bergeron, à Desbiens, et ont procédé à leur arrestation. Les deux hommes n'ont pas résisté. Âgés dans la cinquantaine, Plourde et Bergeron, deux membres de la section de Trois-Rivières, sont soupçonnés d'avoir respectivement dirigé et contrôlé une partie du territoire d'un réseau de trafic de stupéfiants démantelé dans le cadre d'une opération baptisée Nocif en novembre dernier et au cours de laquelle plus de 20 personnes ont été arrêtées. Ils auraient également perçu des redevances de la part des trafiquants.

Huit mois avant l'opération Nocif, le 29 novembre 2017, les policiers avaient perquisitionné une première fois la maison de Plourde, qui était alors soupçonné de trafic de stupéfiants et de possession de biens criminellement obtenus. Le jour de l'opération, sa résidence de Laterrière a été perquisitionnée une deuxième fois et Plourde lui-même a été arrêté, interrogé et relâché sans accusation. Les policiers avaient toutefois prévenu qu'ils pourraient se rendre jusqu'à la tête de l'organisation, une prophétie réalisée ce matin. Cette stratégie en plusieurs étapes appliquée par les policiers a été adoptée depuis que la Cour suprême a rendu l'arrêt Jordan qui limite la durée des procédures judiciaires et le dépôt du rapport de Me Michel Bouchard sur la gestion des mégaprocès. La police et la poursuite doivent en effet maintenant être prêtes à divulguer toute la preuve à la défense dès le moment où un suspect est arrêté et accusé.

Après la deuxième perquisition dans sa résidence, Plourde devait respecter des conditions, dont celle de ne pas quitter le pays. Quelques jours plus tard, il s'était présenté devant un tribunal pour faire modifier ses conditions, de façon à pouvoir effectuer un voyage en République dominicaine, mais le juge avait refusé sa demande. Plourde et Bergeron étaient présents au rassemblement des Hells Angels qui s'est tenu en fin de semaine dernière à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Le Quotidien rapporte que des véhicules, notamment la moto Harley-Davidson de Plourde, ont été saisis par les policiers ce matin. Plourde et Bergeron, ainsi que deux autres présumés complices arrêtés, Simon Frenette et Marc Gagnon, doivent comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec, car c'est à cet endroit qu'est basée la procureure au dossier. Ils seront accusés de complot, gangstérisme et complot pour trafic de stupéfiants.

Un ancien membre d'un club-école des Hells Angels est devenu un témoin repenti important dans l'enquête Nocif. Selon nos informations, Plourde aurait eu des contacts avec ce dernier durant l'enquête.

Plourde et Bergeron avaient été arrêtés et condamnés dans la foulée de l'opération SharQc effectuée en avril 2009. Plourde avait toutefois passé neuf mois en cavale avant d'être appréhendé. Les deux hommes ont plaidé coupable à une accusation réduite de complot pour meurtre et ont été libérés en 2015.

Avec les nouvelles arrestations de ce matin, une demi-douzaine de membres en règle des Hells Angels ont été arrêtés ou sont recherchés depuis l'opération Objection par laquelle l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) a démantelé des réseaux de trafic de stupéfiants liés aux motards en avril dernier.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.