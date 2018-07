L'avocat de Bettez considère l'arrestation de son client injustifiée

(Trois-Rivières) L'avocat de Jonathan Bettez devrait réclamer la fin des procédures contre son client pour les accusations relativement à la possession et à la distribution de pornographie juvénile.

Selon les informations recueillies et un document obtenu par Radio-Canada, son avocat, Me Marc-Antoine Carette, juge que les policiers de la Sûreté du Québec n'avaient pas de motifs suffisants pour procéder à l'arrestation et à l'interrogatoire de Jonathan Bettez.

