Opération anti-drogue à Sherbrooke

La police a réalisé mardi soir à Sherbrooke une perquisition qui lui a permis de procéder à une arrestation et à d'importantes saisies.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que l'opération menée à une résidence du boulevard Portland, dans le nord de la ville, a été faite à la suite des perquisitions effectuées le 9 mai dernier pour contrer une organisation criminelle qui fournissait principalement de la cocaïne à des vendeurs et livreurs.

La perquisition de mardi a notamment permis la saisie de 3755 grammes de cocaïne, dont 2 kilogrammes en bloc, d'une valeur minimale de plus de 150 000 $ par kilo sur le marché noir. On a aussi saisi 4664 comprimés de méthamphétamine, 26 000 $ en argent de même qu'un pistolet de calibre .22 avec chargeur et munitions.

Le suspect, un homme de 28 ans, devrait comparaître en chambre criminelle du Palais de justice de Sherbrooke mercredi où il devrait être accusé de possession de stupéfiants dans le but de trafic, de possession de bien criminellement obtenu et possession illégale d'une arme à autorisation restreinte.

Il avait été arrêté une première fois dans l'opération policière du 9 mai.