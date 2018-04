Un criminel de carrière braque trois banques en sortant de prison

Capuchon sur la tête, bandeau noir lui voilant le visage, Donald Bouchard entre dans une caisse Desjardins du quartier Ahuntsic, le 29 septembre 2015. Il ne brandit pas d'arme et ne crie pas. Il traverse tranquillement à l'arrière du comptoir-caisse et interpelle des employés. Il exige 2000 $ et 5000 $, mais part avec seulement 1000 $.

Deux semaines plus tard, même institution, même modus operandi. Comme Donald Bouchard a les mains dans les poches, ses victimes ignorent s'il est armé. «Go. Go. Go. Dépêche-toi!», lance-t-il aux caissiers. Il part tout simplement à pied avec 2000 $.

La cavale de l'homme, recherché depuis deux mois pour liberté illégale, s'arrête le 17 novembre. Il cible ce jour-là une succursale de la Banque TD sur l'avenue Van Horne, à Montréal. Il ressort de la banque avec un magot, sauf que des citoyens le suivent dans une ruelle adjacente. Un témoin resté caché pendant quelques minutes, voit ressortir Donald Bouchard de la ruelle et appelle le 911. Le braqueur est arrêté quelques minutes plus tard, l'argent caché dans son pantalon.

L'homme de 53 ans a plaidé coupable à six chefs d'accusation de vol qualifié et de déguisement dans un dessein criminel, le 4 avril dernier au palais de justice de Montréal. Le juge Serge Boisvert a entériné une suggestion commune de 11 ans de détention.

Cette peine peut paraître «importante vu la gravité subjective limitée», mais elle tient compte de sa «feuille de route», a souligné l'avocat de la défense François Gauthier. «C'est un individu qui n'a cessé de récidiver.» Ainsi, même s'il n'a pas menacé ses victimes, il y avait un «climat de violence» imposé au personnel des banques, a ajouté Me Gauthier.

En août 2015, Donald Bouchard semblait être sur la voie de la réhabilitation. Il avait été libéré d'office et devait habiter dans une résidence communautaire sous des conditions particulières. Il avait même décroché un emploi. Or, il a récidivé le mois suivant en commettant ses trois braquages.

«La Commission note que votre criminalité est grave et elle constate que votre arrestation dans des délits de vol qualifié ainsi que dans la consommation de drogues est le signe évident de votre retour dans votre cycle délictuel», indique la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) dans une décision révoquant sa libération en mars 2016.

Introduction par effraction, vol à main armée, méfait, vol qualifié, séquestration, possession d'arme prohibée, conduite dangereuse, usage d'une fausse arme à feu : la liste des crimes commis par Donald Bouchard depuis trois décennies est très longue. Ainsi, depuis l'âge de 19 ans, le criminel de 53 ans a passé très peu de temps dans la société et n'a jamais été complètement libéré.