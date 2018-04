Les Hells Angels encore trahis par une taupe

DE NOMBREUX PRÉCÉDENTS

Au cours de leurs dernières grandes enquêtes contre le crime organisé, en particulier les motards et leurs relations, les membres des escouades chapeautées par la Sûreté du Québec ont souvent pu compter sur des agents civils d'infiltration.

Ce fut le cas notamment dans l'opération Mastiff visant trois cellules de trafic de stupéfiants qui opéraient dans l'est de Montréal, qui a abouti en novembre 2015, et dans l'opération Loquace qui a ciblé un consortium de six individus qui auraient tenté de prendre, par la violence, le monopole de la distribution de cocaïne au Canada, et qui a connu son dénouement en novembre 2012.

Plusieurs se souviendront également de Dany Kane, membre des Rockers, devenu agent civil d'infiltration durant l'enquête Printemps 2001 par laquelle la police a démantelé ces mêmes Rockers et la section Nomads des Hells Angels, dirigée par Maurice Boucher. Dany Kane s'est suicidé avant la fin de Printemps 2001 alors qu'un autre agent civil d'infiltration, Claude DeSerres, a été tué par les Hells Angels durant l'enquête.