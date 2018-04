Agression sexuelle d'une ado: une accusée arrêtée pour bris de conditions

«Oui, je vais le faire!», a affirmé le père de l'adolescente, hier après-midi, en fixant sa fille dans le box des accusés. L'homme s'engageait ainsi à contacter la police la minute où sa fille ne respectait pas une des sévères conditions de détention à domicile prononcées par la juge de la Chambre de la jeunesse.

Détenue depuis quelques jours, la jeune accusée n'a techniquement pas été remise en liberté hier. Elle a plutôt été placée en détention sous surveillance d'une «personne digne de confiance», soit son père, une particularité de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.

Hier soir, elle a toutefois été arrêtée pour bris de conditions par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Elle doit comparaître jeudi après-midi pour cette infraction en Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

L'accusée devait rester à domicile 24 heures sur 24, sauf en présence d'un parent, ou pour fréquenter l'école. Il lui était interdit d'utiliser un téléphone permettant d'accéder à internet ou d'accéder à tout réseau social.

Les trois adolescents font tous «sensiblement» face aux mêmes accusations : agression sexuelle avec la participation de plus d'une personne, agression armée, séquestration et production, possession et distribution de pornographie juvénile, a indiqué hier la procureure de la Couronne Me Karine Destrempes.

Leur victime, une adolescente de 13 ans, aurait été agressée pendant une fête dans un appartement de Montréal-Nord, le soir du 24 mars, entre 20h et 23h30. Le viol collectif de la victime aurait été filmé et partagé sur les réseaux sociaux, selon le 98,5 FM, une information qui n'a pas été confirmée par les policiers.

C'est une semaine plus tard, le 30 mars, qu'une personne a contacté le 911 pour rapporter l'agression sexuelle. Les enquêteurs de la section des Crimes majeurs du SPVM ont arrêté cinq adolescents le 19 avril. Un quatrième jeune devait comparaître aujourd'hui. Le cinquième suspect fait toujours l'objet d'une enquête.