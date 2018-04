À peine ouvertes, deux piqueries sont la cible de la police dans HOMA

Ces deux piqueries, qui ont été perquisitionnées, se trouvent sur la rue Sainte-Catherine est, pas très loin du fameux crackhouse du 3639, maintes fois visité par les policiers dans le passé. «Lorsque la piquerie à laquelle vous faites allusion a fermé, d'autres ont ouvert leurs portes», a déclaré à La Presse le commandant Martial Mallette du Poste de quartier 23, un des responsables de l'opération de mercredi.

Une force de frappe composée de patrouilleurs du poste de quartier et d'enquêteurs des Divisions Est, nord et sud, ont démantelé un réseau de trafiquants de crack lié aux motards. Ils ont perquisitionné neuf résidences et véhicules dans les secteurs Hochelaga-Maisonneuve, Centre-Sud et Pointe-aux-Trembles et arrêté neuf suspects. Trois autres étaient toujours recherchés au moment d'écrire ces lignes.

Lors de l'opération baptisée Enjeux, les policiers ont mis la main sur 187 grammes de crack (+ de 1300 roches), près de 90 grammes de cocaïne, 75 grammes de marijuana et plus de 30 000$ canadiens.

«On ne tolère pas ce type d'activités qui amène le désagrément au sein de la population et provoque une criminalité de violence autour de ces piqueries, c'est pourquoi nos policiers travaillent constamment contre ce trafic», affirme le commandant Mallette.

L'ombre des Hells Angels

Les suspects sont Simon Bilodeau, 37 ans, Mathieu A Clément, 28 ans, Michel Dalterio, 54 ans, Yuneisi Flores Collado, 38 ans, Mikael Gascon-Lanois, 20 ans, Dayne Alexander Kelly, 27 ans, Mario St-Arnaud, 44 ans, Tommy Tremblay-Cloutier, 28 ans, Lysianne Lemieux, 22 ans, Shannon Lucenko, 34 ans, Stéphanie Martin, 27 ans et Marie-Pier Renaud, 23 ans. Essentiellement, les huit hommes et quatre femmes font face à des chefs de trafic de crack, possession de crack dans un but de trafic et complot pour trafic de crack.

St-Arnaud, Tremblay-Cloutier, Clément, Dalterio, Gascon-Lanois, Kelly, Lysianne Lemieux et Marie-Pier Renaud font face à un chef de possession d'une somme d'argent obtenue à la suite de la perpétration d'un crime. Les suspects ont comparu hier après-midi au Palais de justice de Montréal. La plupart d'entre eux ont passé la nuit derrière les barreaux en attendant de subir leur enquête sur remise en liberté alors que d'autres ont été libérés provisoirement sous conditions.

Historiquement, le secteur Hochelaga-Maisonneuve est contrôlé par les Hells Angels. Les noms d'anciens membres des Rockers, un défunt club-école des Hells Angels très actif durant la guerre des motards, sont souvent entendus entre les branches depuis le démantèlement en novembre 2015, par l'Escouade régionale mixte de Montréal (ERM) et les produits de la criminalité de la Sûreté du Québec, d'un réseau de trafic de stupéfiants qui opérait dans ce quartier du sud est de Montréal.

C'est devenu une tradition; chaque printemps, le SPVM frappe les piqueries et autres points de vente de crack dans ce secteur.

