Une mère pardonne à un accusé pour la mort de son fils

Les proches de Husain Ali Jean pleurent dans la salle d'audience. Bien droite, les yeux embués, Dominique Narcisse se tourne vers l'accusé et le somme à deux reprises de la regarder. Sans émotion, Ian Charbonneau lève la tête et ne lâche pas le regard de la mère de sa victime.

«M. Charbonneau, regardez-moi, s'il vous plaît. Je fais le choix de vous pardonner pour votre implication dans le meurtre de mon fils. Je suis sincère là-dessus. Je vous souhaite de faire du mieux comme vie», a déclaré Dominique Narcisse, la voix cassée par l'émotion.

«Je souhaite que vous utilisiez votre temps en cellule pour apprendre à vous pardonner. Ça va être important.»

La juge Johanne St-Gelais a tenu à saluer la «sagesse» de Dominique Narcisse à la fin de l'audience, répétant même certains passages de son poignant témoignage. Ian Charbonneau, lui, n'avait rien à dire à la famille de la victime. «Tout a été dit», a-t-il lâché.

Dominique Narcisse revient de loin. Au «bord de la folie», elle a dû être internée longuement dans un hôpital psychiatrique. C'est après ce sombre épisode qu'elle a décidé de créer un organisme à la mémoire de son fils de 27 ans. Elle a fondé We Run For Ali pour aider les démunis. Pour son dernier Noël, raconte-t-elle, son fils avait distribué aux plus pauvres un «sac plein de chaussures neuves et de vêtements chauds».