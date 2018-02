Nouvelle série de perquisitions contre les motards

Environ 130 policiers, dont les enquêteurs de l'ENRCO de Montréal, perquisitionnent depuis le milieu de la matinée une vingtaine de résidences et de commerces de la grande région de Montréal et de la couronne nord, en lien avec une importante enquête contre un réseau de présumés trafiquants de stupéfiants liés aux Hells Angels.

Les policiers effectuent des perquisitions à la ville de Mont-Royal, dans les quartiers Pointe-aux-Trembles et Anjou à Montréal, à Repentigny, L'Assomption, Sainte-Adèle, Charlemagne, Legardeur et Terrebonne. Parmi les endroits visés, on retrouverait une salle d'entraînement située sur le boulevard Marien et une somptueuse résidence appartenant à un certain Carmelo Sacco. Personne ne sera arrêté. Il s'agit de perquisitions effectuées en cours d'enquête.

Selon nos informations, ce ratissage serait relié à une autre série de perquisitions effectuées le 24 janvier dernier et visant un réseau de trafic de stupéfiants supposément contrôlé par Mario Brouillette, ancien membre des Hells Angels de Trois-Rivières aujourd'hui retraité. Brouillette est cependant toujours considéré par la police comme étant très influent dans le milieu criminel et très proche de son ancienne organisation.

« L'enquête tend à démontrer qu'il s'agit d'un important réseau de trafic de stupéfiants directement lié aux Hells Angels », indique la sergente Ann Mathieu de la Sûreté du Québec, au sujet des perquisitions de ce matin.

L'ENRCO, pour Escouade nationale de répression contre le crime organisé, est composée de policiers provenant de différents corps de police, sous la direction de la SQ. Elle cible les têtes dirigeantes du crime organisé.

Connu dans l'est

Carmelo Sacco, 35 ans, qui aurait aussi une adresse dans le quartier Rivière-des-Prairies, à Montréal, posséderait un commerce de location de véhicules de luxe, selon nos informations. D'après nos recherches, il n'aurait pas d'antécédents criminels au Québec.

Sa maison de Sainte-Adèle, évaluée à un peu plus de 1 million, est actuellement à vendre.