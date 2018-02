Francesco Del Balso retrouve sa liberté sous conditions

Il devra toutefois respecter de sévères conditions que l'on connaîtra plus tard.

Del Balso est incarcéré depuis une dizaine de mois, soit depuis que, le 6 mai 2017, un individu a fait irruption dans sa résidence à Laval et menacé sa famille. Après cet événement, la libération conditionnelle du mafioso a été suspendue et il a été retourné au pénitencier pour bris de condition et pour sa propre sécurité.

Arguant que les autorités ne pouvaient le détenir pour assurer sa sécurité, Del Balso s'est adressé à la Cour supérieure, en vain. Il a ensuite défilé devant le comité d'appel de la Commission des libérations conditionnelles et a obtenu le droit d'être entendu une nouvelle fois. C'est cette audience qui a eu lieu ce matin.

Del Balso, alias Chit, était considéré, en 2006, lors de l'importante rafle antimafia Colisée de la GRC, comme l'un des lieutenants du clan Rizzuto. Il a reçu l'une des plus importantes sentences, soit 15 ans de pénitencier pour gangstérisme et d'autres chefs liés notamment aux stupéfiants.

Plus de détails à venir.